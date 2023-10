LARRETA DIJO QUE NO APOYARÁ A MILEI NI A MASSA

Luego de la derrota electoral del domingo pasado, Juntos por el Cambio llegó a su punto de tensión más alto este miércoles con el apoyo público de Patricia Bullrich a Javier Milei en la previa al balotaje. Por este motivo, horas más tarde, el también referente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, se diferenció de su exrival en las PASO.

“El resultado del domingo nos pone a los argentinos ante un dilema. Mi posición es bien clara: las dos opciones son muy malas para los argentinos. Ambas representan más dolor, más angustia y más sufrimiento. Lo dije durante toda la campaña, de ambos, y lo mantengo ahora porque soy coherente”, aseguró el jefe de Gobierno porteño en su discurso.

Larreta cargó con dureza contra el ministro de Economía: “Massa es la reelección del populismo kirchnerista y del desastre de este gobierno. Es la hiperinflación, mientras él sigue imprimiendo para regalar pesos que valen cada día menos. Yo me enfrenté siempre con el kirchnerismo: cuando me sacaron la coparticipación, cuando me cerraron las escuelas. Y lo voy a hacer siempre”.