MIRTHA LEGRAND DESDE 1951 SIEMPRE PRESENTE EN LAS ELECCIONES

Mirtha tenía 24 años cuando se instauró el derecho al sufragio femenino en la Argentina. Fue un momento histórico, ya que por primera vez las mujeres ejercieron a nivel nacional su derecho al voto. Desde ese entonces, la diva de los almuerzos sigue ejerciendo su derecho.

Si bien la diva de los almuerzos está eximida de votar por tener más de 70 años, ella misma elige tener asistencia perfecta. “Ya sabía a quién iba a votar, no hubo dudas”, disparó tras emitir su sufragio.



“Es una alegría votar, me encanta. Yo tengo edad para no votar, pero lo sigo haciendo”, aseguró. “Sólo falté una vez por motivos personales”, reveló. "Esta noche voy a llamar al que gane", afirmó.

¿Cuántos presidentes vio pasar Mirtha Legrand?

La diva pasó por muchas elecciones. Nació el 23 de febrero de 1927 y a lo largo de su vida pasaron 32 presidencias. Ahora, va por la 33.

1928: Hipólito Yrigoyen.

1931: Agustín Pedro Justo.

1937: Roberto Marcelino Ortiz.

1946: Juan Domingo Perón.

1951: Juan Domingo Perón.

1955: Gobierno de Facto - Eduardo Lonardi

1955: Gobierno de Facto - Pedro Eugenio Aramburu

1958: Arturo Frondizi.

1962: José María Guido.

1963: Arturo Umberto Illia.

1966 : Gobierno de Facto - Juan Carlos Onganía.

1970: Gobierno de Facto - Marcelo Levingston.

1971: Gobierno de Facto - Alejandro Agustín Lanusse.

1973: Héctor José Cámpora.

1973: Raúl Alberto Lastiri

1973: Juan Domingo Perón.

1976: Gobierno de Facto - Jorge Rafael Videla.

1978: Gobierno de Facto - Roberto Eduardo Viola.

1981: Gobierno de Facto - Leopoldo Fortunato Galtieri.

1982: Gobierno de Facto - Reynaldo Benito Antonio Bignone.

1989: Raúl Ricardo Alfonsín.

1995: Carlos Saúl Menem.

1999: Carlos Saúl Menem. Reelección.

1999: Fernando de la Rúa.

2001: Ramón Puerta.

2001: Eduardo Camaño.

2001: Adolfo Rodríguez Saá.

2003: Néstor Kirchner.

2007: Cristina Fernández de Kirchner.

2011: Cristina Fernández de Kirchner. Reelección.

2015: Mauricio Macri.

2019: Alberto Fernández.