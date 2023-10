SERGIO MASSA: “SEPAN QUE COMO PRESIDENTE NO LES VOY A FALLAR”

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, subió al escenario pasadas las 23, luego del discurso que pronunció en su respectivo búnker Javier Milei, el adversario al que enfrentará en el balotaje del 19 de noviembre. Se mostró emocionado y debió aguardar unos segundos antes de iniciar su discurso.

Tras ello, el ministro de Economía dijo que entiende que muchos de los que lo votaron están atravesando una difícil situación por la crisis económica que atraviesa el país. “Sepan que como presidente no les voy a fallar”, afirmó.

“Nuestro país vive una situación difícil, compleja, llena de desafíos y dificultades. Sin embargo, creyeron que éramos la mejor herramienta para construir”, dijo el candidato más votado en las elecciones generales.

Luego, les habló directamente a las otras fuerzas políticas, “a los votantes de Myriam y de Juan”, quienes quedaron en cuarto y quinto lugar. Además les habló a los militantes de la Unión Cívica Radical, partido que forma parte de la alianza Juntos por el Cambio. “Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional”, aseguró.

“La grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno, no soy de los que les gusta insultar, ni destruir al otro, construyo consensos, así me moví toda mi vida y así me voy a mover como presidente de la república”, manifestó.

“No nos dieron un cheque en blanco, ese mandato me obliga a trabajar el doble. Quiero que sepan que lo haré a lo largo de los próximos 30 días en consolidar la idea de que ese gobierno de unidad nacional es posible. Mirando la Argentina desde La Quiaca a Tierra del Fuego”, agregó Massa.