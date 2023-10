¿QUIÉN ES SOFÍA CLERICI? LA INCFLUENCER QUE EXPLOTÓ UNA BOMBA EN EL GOBIERNO BONAERENSE

La polémica Sofía Clérici explotó una bomba en la política bonaerense tras sus publicaciones de unas hermosas y costosas vacaciones junto a Martín Insaurralde, jefe de gabinete de la Provincia de Buenos Aires.

¿Quién es la modelo? Su fama inició quizas en el 2012 en el programa Animales Sueltos, conducido por Alejandro Fantino. En ese entonces fue elegida por marcas de ropa e incluso portada de la revista Playboy.

Hace 10 años Sofia visitaba la provincia de Salta y el conductor del programa Sector Vip, Diego Jauregui, pudo realizarse una entrevista en donde la modelo contaba su paso por dicho programa, en ese momento bastante conocido.

Ya desde entonces la influencer y diseñadora estaba metida en algún conflicto, como lo fue durante su participación en Animales Sueltos en donde Fantino desató una crisis matrimonial que lo dejó durmiendo afuera de su casa tras pasarse de coqueto con Clerici.

En 2015 fue elegida por Romeo Santos para protagonizar el clip de su tema “Propuesta indecente”. “Estaba muy nerviosa. En un momento del video, nos vamos abajo de las sábanas y debo confesar que pasó algo. Hubo muchos besos de lengua, la verdad es que me enamoró...”, contó en su momento en una entrevista.

Hace algunos años reconoció tener muchos amigos en la política y el espectáculo que la invitan a fiestas: “Una tiene códigos y obviamente no va a andar contando, excepto cuando es obvio y no se cuidan, y tiene que salir una a poner la cara, pero son muy encaradores los tipos de la política, te buscan, te llaman al toque”, dijo en Animales sueltos en 2017 y hoy, 2023, Sofia parecería recordar esa postura suya ya que expuso sin ninguna duda al ahora ex jefe de gabinete de Axel Kicillof.