EMPEZÓ EL DEBATE EN DIPUTADOS POR LA REDUCCIÓN HORARIA LABORAL

La Cámara de Diputados comenzó este martes pasadas las 13 horas a debatir la reducción de la jornada laboral en la Comisión de Legislación del Trabajo.



La primera reunión busca tratar los proyectos de distintos bloques, con la participación de especialistas, dirigentes sindicales y autoridades nacionales.

En la convocatoria a la reunión de hoy se pondrán sobre la mesa siete proyectos de ley. De ellos, cinco tienen como autores a diputados del oficialismo. Los otros dos restantes son de Nicolás del Caño (FIT) y de Enrique Estévez (Partido Socialista).

Los proyectos giran en torno a las siguientes propuestas:

Uno de los proyectos impulsados por el oficialismo es el del líder de la CTA Hugo Yasky, que propone una semana laboral de cuatro días.

El texto del sindicalista allegado a la vicepresidenta Cristina Kirchner establece que la jornada laboral no podrá exceder las ocho horas diarias o cuarenta horas semanales.

Entre los fundamentos que acompañan al texto se afirma que "la reducción de la jornada laboral implica un aumento de los beneficios para el sector empleador que verá incrementada la productividad marginal del trabajo a partir de la reducción de la jornada laboral".

Otro texto que apunta a reducir la jornada laboral es el impulsado por la dirigente de la Asociación Bancaria, Claudia Ormaechea, que impulsa una jornada laboral de un máximo de seis horas diarias, y un tope de 36 horas semanales.

Entre los fundamentos del proyecto de Ormaechea se destaca la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, a pesar de la alta carga horaria.

Un tercer proyecto oficialista que prevé la reducción de la jornada de trabajo es el del secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo. En sintonía con el de Ormaechea, plantea que la duración de la jornada no podrá exceder las seis horas diarias o las 36 semanales. Y la jornada no podrá exceder las ocho horas en tanto la jornada semanal no exceda de cuatro días de trabajo.

En tanto, el impulsado por el socialismo también establece que la jornada laboral no exceda las 36 horas semanales, mientras que el del FIT habla de un máximo de seis horas diarias y 30 semanales.