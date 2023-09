EL GOBIERNO LANZÓ EL PROGRAMA "FORTALECER CRIANZAS" DE RECONOCIMIENTO A COCINERAS POPULARES

El programa prevé el otorgamiento de un Salario Social Complementario para trabajadoras de comedores y de hogares convivenciales que no poseen ingresos y que atienden a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales en todo el país.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, encabezó este lunes el acto de puesta en marcha del Programa "Fortalecer Crianzas" con el que se reconocerá, por primera vez, con una prestación económica a cocineras y voluntarios/as que realizan tareas de cuidado en comedores y hogares convivenciales de todo el país.

En la primera etapa se incorporan 1.424 trabajadoras cuidadoras de hogares convivenciales y 3.000 cocineras que se habían presentado como voluntarios/as y se encuentran cubiertas por el seguro de trabajo desde el Proyecto PNUD Arg/20/004 "Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre".

"Es un reconocimiento a quienes no tenían ingresos, no tenían empleo registrado, no tenían ninguna relación de dependencia con ningún otro empleador, no eran autónomas ni monotributistas, no tenían ningún tipo de certezas y sin embargo todos los días eligen ir a cocinar a los pibes y pibas de la Argentina", expresó la ministra en el acto.

La ministra destacó además que "este programa sea un antes y un después por el reconocimiento y la previsibilidad, un piso apenas de certeza sobre que ese esfuerzo tenga una recomposición exactamente igual a medio salario mínimo vital y móvil".

También anticipó que la próxima fase será "incluir en el programa a todas las mujeres sin ingresos que son cuidadoras en los Espacios de Primera Infancia (EPI) y los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de todo el país", según precisó el Ministerio.

fuente: C5N