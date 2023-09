MASSA LLAMÓ A LOS JÓVENES A "REBELARSE" Y "DEFENDER" SUS DERECHOS

En ese sentido, convocó a los jóvenes a “rebelarse contra aquellos que les quieren sacar sus derechos y transformarlos en un número de la economía” y los exhortó a “defender la posibilidad de estudiar, divertirse y conectarse” ya que representan “el futuro de la Argentina”.

“Es tiempo de rebelarse contra aquellos que los quieren transformar en un numero en la economía. Ustedes son los protagonistas del futuro de la Argentina que viene. Por eso es tiempo de rebelarse contra los que les quieren cobrar la universidad, porque este es un derecho que hizo que miles de jóvenes de familias humildes llegaran a ser universitarios. Pero ahora les quieren dar un 'voucher' y ante eso se tienen que rebelar”, enfatizó el ministro de Economía.

Massa anticipó que el plan "Primer Empleo Joven" -ya puesto en marcha en Misiones-, si es electo presidente se implementará a partir del 10 de diciembre a nivel nacional, como “un sistema financiando entre el Estado y las empresas para el primer empleo de los jóvenes que terminen de estudiar algunas carreras”.

"Yo no quiero en el día de estudiante y se lo digo a las mamás: no quiero pibes que vayan armados al colegio, porque existe el libre venta de armas en Argentina. Yo quiero que el Estado les garantice la seguridad, que la escuela los abrace, que la universidad los abrace, que los pibes vayan con su notebook en la mochila, no con su arma. Esa es la diferencia entre las dos Argentinas que se están discutiendo", sentenció el ministro de cara a las elecciones generales.

Fuente: FiloNews