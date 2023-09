POR FALTA DE SEÑALIZACIÓN, HUBO OTRO VUELCO DE UN CAMIÓN DE GRAN PORTE EN LA PUNA

El vuelco tuvo lugar este domingo a las 8 de la mañana en la ruta provincial 27 a 20 kilómetro de la localidad de Salar de Pocitos, una zona con muchas curvas en su camino, exactamente entre Campo La Paciencia y Los Colorados.

El camión de gran porte quedó tendido al costado de la ruta provincial 27 , pero este accidente no es una sorpresa para los lugareños quienes constantemente hacen eco de esta situación que incluso se ha cobrado la vida de varias personas.

Afortunadamente en este siniestro no hubo personas lesionadas, sin embargo cabe destacar que no se pudo identificar el vehículo, ya que no traía insignias de la empresa a la que pertenece.

Se cree el camión iba despacio y que el motivo del siniestro podría haber sido la existencia de calaminas.

Lugareños insisten en la señalización y la pavimentación para evitar tragedias mayores, publicó La Unión de Los Andes.