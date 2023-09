EL PADRE GRASSI PIDIÓ SALIR EN LIBERTAD CONDICIONAL

El cura de 67 años fue condenado a 15 años de cárcel después de ser encontrado culpable de los delitos de abuso sexual y corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda en el caso “Gabriel” en la Fundación Felices los Niños, que manejaba el imputado, ocurrido a fines de 1996.

No obstante, desde la querella anticiparon que apelarán. “Todavía no fuimos notificados de la solicitud de la defensa. En cuyo caso, vamos a presentar nuestra oposición porque creemos que no están dadas las condiciones para que salga en libertad ante el hecho gravísimo por el cual fue condenado”, expresó el letrado Juan Pablo Gallego en TN.

Por su parte, Grassi está preso en la Unidad 41 de Campana, donde hace 4 meses se recibió de abogado y se había especulado que con el título en mano pidiera la reducción de su pena.

Los jueces deberán evaluar si el padre Grassi tiene el derecho de cumplir el último tramo de la pena en libertad, ya que debería ser excarcelado en 2028. El beneficio de la libertad condicional fue solicitado este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 que lo sentenció en junio de 2009.

Esta condición deberá ser evaluada no solo por haber cumplido dos tercios de la condena, sino también por las calificaciones de conducta y concepto expedidas por el Servicio Penitenciario y a los antecedentes del imputado. Pero además deben tener en cuenta si realizó actividades laborales, culturales y ocupacionales en el tiempo en el que estuvo tras las rejas.