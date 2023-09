MARIA VAGO, LA SALTEÑA QUE APOYÓ Y AYUDÓ EN EL TRIUNFO DE LA TENISTA MÁS JOVEN DEL MUNDO

Coco Gauff (6a), de 19 años es la nueva campeona del US Open, con un juego ofensivo y vistoso para la época, se impuso ante Aryna Sabalenka (2a) y es la nueva N°1 del mundo a partir del próximo lunes, por 2-6, 6-3 y 6-2 en 2h06m, en la final.

Y aunque para algunos pueda sonar exagerado, la realidad es que parte de este triunfo la Licenciada María Vago, que forma parte del equipo médico de Coco Gauff, es kinesióloga de la tenista y es salteña.

"Tengo que hacer una fiesta en Salta porque no se gana un Grand Slam todos los días", dijo Vago en ElTribuno.

Mery contó al medio que todo fue una experiencia increíble, "Coco tenía que cambiar algunas cosas para seguir adelante. Hay un gran trabajo de sus nuevos entrenadores Pere Riba y Brad Gilbert (quien fue coach de Andre Agassi). Coco ganó Washington, llegó a cuartos de final en Montreal y luego ganó Cincinnati", sostuvo la salteña quien supo integrar la delegación argentina de rugby seven en Lima 2019.

"Me gané ese lugar debido al tiempo que llevo en el equipo. Comparto muchas horas, de hecho soy la que más la conoce porque estamos muchas horas juntas y los dos entrenadores nuevos confían en mí y me preguntan. Eso me dio mucha satisfacción porque el 'fisio' tiene un trabajo invisible, no salís en las fotos, pero detrás de eso sos el que más está", agregó en dialogo con el mismo medio.

"Le digo al entrenador como está cada día y se genera un vínculo que no sos solo su fisioterapeuta. Ella (por la tenista) valora mucho mi trabajo y nos divertimos. Su familia ayer me sorprendió porque cuando salimos a festejar, me decía: '¿Vos sos María?, ella habla de vos".