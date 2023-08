SE LANZÓ LA PRIMERA ENCUESTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA

Natalia Fuentes, directora del Observatorio de Violencia contra las mujeres en representación al Senado, dialogó con TodoSaltaNoticias por el lanzamiento de la encuesta del cumplimiento de la obligación alimentaria por parte de los progenitores en la provincia de Salta.

Esta encuesta indaga lo que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y a su vez poder tener ideas un poco más acabadas sobre los obstáculos que tienen las mujeres en la justicia y en lo administrativo que impacta en las posibilidades de poder sobrellevar los alimentos para sus hijos.

Esto genera, a su vez, violencia económica por parte de quienes deben cumplir con la obligación alimentaria ya que buscan evitar hacerlo.

También indagan sobre las tareas de cuidado, esto en relación al tiempo, al cuidado, a las tareas que llevan adelante quienes están a cargo de los hijos e hijas.

"Lo que trabajamos cuando realizamos encuestas es en como se disfraza esta manera de no dar alimentos, muchas veces en no poder, otras en abandonar los trabajos para no cumplir con las cuotas".

En una primera etapa se busca compartir con organizaciones de la organización civil que son quienes están en contacto permanente con mujer y personas que están a cargo de niños y niñas y así tener su mirada. También se busca garantizar que sea completado por las personas que deben completarlo.

El acceso será a través de un código QR para que sea garantizado, "la idea es que se comparta con personas que faciliten la correcta implementación de la encuesta".