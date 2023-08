PUBLICÓ EL PRECIO DEL ASADO EN DÓLARES Y SE VOLVIÓ VIRAL: "EL SUEÑO DE LOS ARGENTINOS ES TENER UNA MONEDA FUERTE"

La semana ya está terminando pero todavía nadie sale del asombro de lo que dejó las PASO 2023. Con la victoria de Javier Milei, un carnicero compartió el día lunes los precios del asado en dólares y se volvió viral.

En una pizarra escribió: “Promo. Asado, US$5. Picada Especial, US$3”. Los comerciantes estaban totalmente sorprendidos pero entendieron que se trataba de una ironía. "Fue una suerte de ironía, pero es lo que queremos los argentinos: estabilidad cambiaria. La carne que vendo no la cobró en dólar billete, para nada, pero si lo multiplico por lo que está el dólar blue. Hoy el kilo de asado está a $3500: 700 x 5″, compartió el dueño de la carnicería.

"Es muy difícil mantener un negocio así. Cuando los clientes me preguntan porque lo hice, les digo: ‘ganó Javier Milei y es el que va a dolarizar la economía, bueno, yo me anticipé’. El lunes nos despertamos con este fenómeno que genera esperanza no solo en los jóvenes sino también en los más grandes que queremos confiar en gente nueva con otras propuestas”, agregó el trabajador.

“La verdad, me da vergüenza tener estos precios porque sé que la gente no los puede pagar”, aseguró al referirse al precio real de los cortes.