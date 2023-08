SERGIO MASSA: "BULRRICH Y MILEI SON LO MISMO"

Sergio Massa rompió el silencio esta noche en A dos voces, por TN. Tras el resultado del domingo en las PASO, que posicionó al oficialismo como la tercera fuerza más votada, habló por primera vez en medio de una fuerte tensión cambiaria. “Cuando estoy al frente de la tormenta, agarro el timón”, respondió respecto de su continuidad al frente del Palacio de Hacienda.

“El escenario de las PASO deja al Gobierno en competencia”, sostuvo. Además, aseguró que seguirá como ministro hasta el 10 de diciembre. “Le haría mucha daño a la estabilidad económica”, dijo sobre una posible renuncia.

En ese sentido, Massa cuestionó al exministro de Economía, Martín Guzmán, del que dijo que “huyó de un día para el otro y generó una crisis”. “Tenemos una tormenta que tenemos que administrar. Yo no soy hoy el presidente, soy candidato a presidente, soy ministro de Economía porque me hice cargo en medio de la tormenta, no escapé a mi responsabilidad”, afirmó.

Además, el titular del Palacio de Hacienda confirmó que la semana próxima se comenzará a negociar una suma fija extra para los asalariados y que se harán nuevos anuncios para “compensar las medidas difíciles” de los últimos días, entre ellas, la devaluación.

“Va a haber suma fija; va a haber un esfuerzo adicional con asignaciones; vamos a reforzar AUH; vamos a ver cómo impacta en la canasta de jubilados. La gente tiene que saber que sabemos qué le pasa y que al Fondo no lo traje yo y que este acuerdo no lo firmé yo”, adelantó

Sergio Massa apuntó contra las propuestas de Javier Milei y Patricia Bullrich

Respecto del resultado de las PASO, Massa reconoció que la derrota del oficialismo y el triunfo de Javier Milei fueron la expresión de ciudadanos que “tienen la sensación de que venimos de muchos años de frustración y fracasos”. “Es la expresión de 7 millones de argentinos que nos dijeron que estaban enojados y que tienen motivos. Por eso hubo 7 millones de votos para Milei y apareció este escenario de tercios que impensado uno o dos meses antes en la Argentina”, evaluó.

Sin embargo, Cristina Kirchner desde fines del año pasado había planteado esa posibilidad y aseguró que él coincidió con esa lectura y que por eso planteó que no debía haber interna “porque debilitaba” a la coalición.

Al respecto, confirmó que habló con la Vicepresidenta tras las PASO y dijo que le expresó “satisfacción porque es un escenario que deja al Gobierno en competencia”, no obstante, reconoció que harán falta “correcciones”.

“La Argentina convive con un acuerdo que dejó (Mauricio) Macri. Milei no explicó cómo netea en su cuenta de dolarización los US$45.000 millones de deuda que dejó Macri y que además convivimos con el síndico”. Y agregó: “Lo que Milei dijo, y espero que los bancos alerten mañana a los bonistas, es que si él es presidente va a haber un plan bonex, dijo ‘voy a manotear el dinero de los ahorristas’”.

Sobre ese punto consideró que “tiene lógica porque la mirada es cómo cierra el Excel”.

En cuanto al planteo de la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, advirtió que “lo que no dice Bullrich del 10 de diciembre levantar el cepo es una devaluación del 100%”. En cuanto a los votos de Horacio Rodríguez Larreta que deberá intentar captar, opinó que “es muy difícil volver del todo o nada a un poquito y un poquito”.

“Bulrrich y Milei son lo mismo, entiendo que tienen un voto solapado. Expresan la misma idea. Entiendo cuando Milei dice que Bulrrich es la quinta marca, lo que tienen es a uno que ganó y otro que sacó la mitad.

“Deberíamos haber contado qué significaba el perno que dejó Macri con el FMI. $3 millones por año significa el arancelamiento de la universidad pública. El seguro de salud es que las prestaciones que hoy cubre la salud pública y el copago de las obras sociales lo van a tener que pagar. A los jubilados la eliminación de la movilidad y la vuelta de las AFJP”, enumeró como las principales medidas que cree que adoptarán tanto Milei como Bullrich.

Respecto de la noticia de que el FMI se reunirá con Milei, dijo que “está muy bueno que vayan, para no hablar tan fácil de cosas que después no pueden hacer”.