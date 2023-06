LEY DE LEMAS: MÁS DE 60 BOLETAS AZULES CON EL ROSTRO DE INSFRÁN EN EL CUARTO OSCURO

La Ley de Lemas permite que cada alianza electoral tenga un sublema por cada partido que lo integra, es decir, distintas listas dentro de la misma coalición. Al final resulta electo el sublema que dentro del lema más votado obtenga la mayor cantidad de votos.

Esta fue la situación que se vivió en Formosa, una de las provincias del país que cumple con esta ley. Por tanto, no paso desapercibidas las denuncias en las redes sociales por la gran cantidad de boletas del oficialismo dentro del cuarto oscuro.

La diputada provincial y candidata a intendenta de Formosa por Juntos por Cambio (JxC), Gabriela Neme, cuestionó la Ley de Lemas:

"En el cuarto oscuro hay 88 boletas azules y naranjas son 3. Entonces es más fácil tapar las boletas que son pocas. No hay equilibrio. Como dijo la Corte en el fallo de San Juan: "Cuando no hay alternancia se quiebra el equilibrio institucional republicano y no es la misma regla de juego para los procesos electorales".

Y afirmó que "la Corte incumplió con los deberes de funcionarios públicos. ¿Por qué San Juan sí y Formosa no? Por qué San Juan con un fallo contundente donde hablan de los 17 años y Formosa con 35 años no pudieron legislar".

"La Constitución provincial viola la nacional y eso es inconstitucional. Nos viven dejando solos. En un feudo es muy difícil se oposición", lamentó la legisladora.

Hubo al menos 64 boletas azules dentro del cuarto oscuro, todas con el rostro de Insfrán como candidato a gobernador y finalmente el ganador. En tanto Fernando Carbajal tuvo 17 boletas, que es el candidato de Juntos por el Cambio, y 3 de Francisco Paoltroni, el desafiante.