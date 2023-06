Un grupo de padres reclaman baños rebalsados en el colegio Madre Teresa de Calcuta del barrio Castañares.

Ivana, una de las madres, comentó al programa UnNuevoDía y a TodoSaltaNoticias que la situación es insostenible, hace años que se solicita la limpieza de los baños y los directivos no brindan respuestas favorables al pedido.

"Mi hijo apareció con el pantalón mojado, desde el colegio expresaron que eso fue camino a la casa, pero no. Mi nene si se aguanta se aguanta toda la mañana, él tiene autismo, debido a su condición no puede ir al baño como un chico normal".

Desde la Institución le dijeron que iban a evaluar la situación y que iban a limpiar pero que el olor era por un tema de cañerías.

"Ayer llegué al colegio con un bidón de lavandina, desodorante, trapa y haragán para hacer algo pero no me lo permitieron, yo no puedo permitir que mi hijo llegue a casa orinado".