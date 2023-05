HACKEARON RADARES DEL INTA

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió este miércoles por la tarde sobre posibles "inconvenientes en la emisión de los avisos a corto plazo (ACP)" debido a que "los radares del INTA y aquellos instalados en predios de dicha institución no están disponibles" por el ataque sufrido en sus sistemas informáticos. De todas formas, desde el SMN aclararon que esa situación "no modifica la actualización de los alertas o pronósticos".

Voceros del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria precisaron que recibieron días atrás un ciberataque en la red central lo que hizo que "desde el protocolo de seguridad informática se bajaran todos los servicios hasta tanto se pudiera revisar dónde estaba alojado el ransomware" que es el sistema que metió "un grupo ruso de ciberataque".



En ese sentido, detallaron que todo el equipo de informática está desde hace días realizando control, revisión y limpieza de cualquier tipo de intromisión que tuvieran los sistemas en la red central.

"Este problema ya se está terminando de resolver y de a poco se están restableciendo los servicios que brinda el INTA, tanto internos de trabajo como los servicios que brinda hacia la comunidad", comunicaron.

Complicaciones para brindar alertas tempranas

En relación al problema que se mantiene con el Servicio Meteorológico Nacional para poder brindar las alertas tempranas climatológicas, informaron que el problema se encuentra en tres radares ubicados en Pergamino, Paraná y Anguil, y que estos "no fueron hackeados".

"Por un protocolo de seguridad se decidió cortar la comunicación con el Servicio Meteorológico para que no se produjera ninguna intromisión del grupo que estaba efectuando el ciberataque al SMN también", indicaron.

Asimismo, remarcaron que por esa falta de comunicación es que no se cuenta con toda la información que suele poseerse para las alertas tempranas del SMN. "Los radares están funcionando y ya en los próximos días van a estar recuperando la conectividad entre el Servicio Meteorológico y los radares del INTA", precisaron.

Hackeo y restablecimiento del sistema

Mariano Garmendia, presidente del INTA, comentó en diálogo con LV12 que el sistema sufrió el ataque de un hacker el pasado 29 de abril, aunque "ya se restableció casi todo, prácticamente el 90% del sistema ya está funcionando".

"Esto es algo, que todas las instituciones, lamentablemente estamos sufriendo ataques de hackers y cuando vino esto tuvimos que apagar el sistema completo para reestructurar y limpiarlo de manera completa para evitar pérdida de información y problemas de distinta índole", dijo el ingeniero agrónomo.

Garmendia agregó que “el INTA tiene más de 400 unidades territoriales a lo largo y ancho del país, que va desde la Puna hasta la Antártida en Base Marambio y Base Esperanza, así que el recorrido para limpiar todo eso tiene su complejidad, pero lo hemos tomado con tranquilidad, responsabilidad, apoyado por Jefatura de Gabinete, por las áreas del sistema del Gobierno nacional y se ha hecho un trabajo muy milimétrico para poder reactivar y restablecer los sistemas de gestión".

"Hackers rusos" y pedido de rescate

Sobre los autores del ataque, el titular del INTA aseguró que se trata de "hackers rusos" que tienen hasta su propio logo porque "les gusta estar identificados", pero el hecho de que no residan en el país "dificulta cualquier acción penal".

Por otra parte, el funcionario confirmó que hubo un pedido de rescate que no fue atendido por el INTA. "No puedo dar cifras de rescate, pero era una cantidad importante. Nosotros, como Estado, no podemos ni pagar ni prestarnos a ese juego", sentenció.