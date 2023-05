¡SE LOGRÓ! TOMY TENDRÁ SU SILLA Y GRACIAS A TODOS LOS SALTEÑOS SOLIDARIOS

Todo inició cuando la madre de Tomy contó que el menor con parálisis cerebral necesitaba una silla postural para el menor. Carlos al enterarse de esta situación, decidió ayudar a esta familia y puso en marcha una colecta que dio frutos tan solo en horas.

"Sonic" o el "Maratea Salteño" como muchos lo conocen, recaudó $1.361.152 para el mejor con cuadriplejia, encefalopatía epiléptica, trastorno degluctorio severo y EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

El salteño compartía anoche lo siguiente:

Les pregunte si hasta las 17:00 juntábamos $300.000 y siendo 16:51 actualizo.

Vamos $329.198. ¿SE DAN CUENTA TODO LO QUE USTEDES HACEN POSIBLE? Aportando lo que les nace, lo que pueden, lo que tienen vamos marcando el camino.

Es hermoso ver la solidaridad de todos/as, compartiendo las publicaciones, comentándoles a sus conocidos, amigos, familiares.

Tenemos que llegar al millón, pero no para que digan haaa sonic que capo lo hiciste de nuevo, si no para que Tomy pueda tener una mejor calidad de vida, suficiente ya pasa el dia a dia. Juntar este millón, va a ser una caricia para el de todo Salta y un alivio para su madre... Aquí no hay egos que alimentar ni es una carrera por ver quien hace mas o quien no, esto es una muestra de cariño de parte de todos.

dale lleguemos al millón! yo se que hoy seria imposible, pero les recalco su récord es 48hs, no podemos perder ese récord!!!

ALIAS: thomas.022.silla

Esta a nombre de Gabriela Nahir Jurado Perez

(Pero la administro yo)

Vamos metamos 5ta en esta campaña por favor.

COMPARTAN AYUDAN MUCHÍSIMO.