CRISTINA KIRCHNER EXPRESÓ: “ESTOY TÉCNICAMENTE EN LIBERTAD CONDICIONAL”

Luego de seis años, Cristina Kirchner brinda una entrevista en televisión. La Vicepresidenta comenzó su participación en el programa Duro de Domar de la señal C5N, conducido por Pablo Duggan, haciendo referencia a su poca presencia en sets televisivos, hizo una comparación con su hijo Máximo Kirchner y rápidamente espetó críticas a la justicia federal.

“Hace como seis años que no estoy en un set. Debo ser la política que menos...no bueno, me gana Máximo Kirchner, él si que no viene ni a C5N ni a ningún lado. Hacer política en los set de televisión es lo más fácil que hay. En tribunales y en los set de televisión es lo más fácil que hay. En los set de televisión se arma el dispositivo que después finalmente termina en los tribunales”, comenzó la ex mandataria.

Y continuó: “No debería ser así, la política no fue así hasta el 2015. A partir de diciembre de 2015 ya había habido atisbos de una judicialización creciente de la política y de la gestión de gobierno que luego se acentuó con lo que todos conocemos y que en estos días está a la vista de todo el mundo: el partido judicial”.

Sin embargo, aclaro: “Es injusto decir todo el poder judicial. Hay buenos jueces. Pero la verdad que el dispositivo del poder judicial, empezando por la Corte y siguiendo por lugares muy puntuales del sistema federal, se ha convertido en un dispositivo de persecución política y fundamentalmente del debilitamiento del peronismo asociado claramente a Juntos por el Cambio. Se vio cuando pasó lo de Lago Escondido. Es como la infidelidad, alguien puede sospechar de otro y a lo mejor sabe, pero una cosa es verlo y otra suponerlo”.

“Esto ya no es una cuestión solo de persecución a una dirigente política. Yo toda la vida dije que no venían por mi, que venían por el peronismo. Pero en realidad vienen por el sistema democrático. Porque en definitiva una Corte que se ha constituido en una camarilla de tres personas de las cuales dos fueron designadas por decreto y aceptaron por quien fue el anterior presidente de la república y se comportan de esta manera, debería preocupar a todos. Tiene que ver con la vida cotidiana. Es el mismo partido judicial el que estableció las famosas importaciones que se llevaron casi 3 mil millones de dólares”, completó.

Cristina Kirchner hizo referencia a su condena y a la imposiblidad, según ella, de ser candidata este año: “Ayer estaba escuchándolos. Estoy técnicamente en libertad condicional y no es una frase que quede bien. Para todo. Cinthia decía que era estrictamente el tema de la falta de libertad para decidir. Fue apoyada por Maslatón también. Me encanta Maslatón, aunque no pienso en nada como el. Hamilton decía que no, que era por las dificultades. Por supuesto que hay dificultades. Hoy la principal dificultad es la cuestión del FMI, esencialmente sus consecuencias. Porque no hay una posición ideológica con respecto al Fondo, sino las consecuencias del programa que impone. Toma el timón porque siempre fue así”.