GRACIAS A LOS FERIANTES YAMILA PUDO REALIZARSE SUS ESTUDIOS MÉDICOS

Mabel mamá de Yamila dialogó con el programa UnNuevoDía y con TodoSaltaNoticias para agradecer la solidaridad de los feriantes de la economía popular por la organización de una rifa para realizarse sus estudios médicos, lograron recaudar más de doscientos mil pesos.

Mabel agradeció a los feriantes que colaborar con una rifa a beneficio para los estudios de su hija Yamila quien tiene problemas en sus riñones, "aparentemente ya va a poder realizarse la cirugía".

Yamila tiene 23 años, por problemas de salud ya no puede continuar estudiando para maestra de grado, por lo menos por un tiempo, ya que no se le permite viajar hasta Moldes ya que no puede permanecer tanto tiempo sentada. Ella se levanta todos los días muy temprano para vender pan, bollos y tortillas para ayudar a su mamá.