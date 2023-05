En las puertas de En.Re.J.A. se está llevando a cabo la manifestación del personal de agencias de tómbola contra el funcionamiento de la tómbola online para preservar la fuente de trabajo.

El presidente del personal de agencias de tómbola dialogó con TodoSaltaNoticias sobre la manifestación y mencionó que el Gobernador tiene que tomar cartas en el asunto "para ver de qué protege nuestra fuente de trabajo".

También confirmó que entre agencias, sub agencias, empleados y otras actividades media informales son cerca de 1000 familias que dependen de esta actividad.

"La tómbola online hace un año que está en marcha, ya lo impusieron".

"La próxima salida será con paro y movilización para exigir al gobierno que tome medidas".

Explicó que con la tecnología podría desaparecer la fuente laboral ya que "se podría jugar de Salta para Buenos Aires directamente, no van a ser necesarias las loterías, el avance es terrible, nosotros defendemos nuestro trabajo y por eso nos manifestamos".

Una trabajadora manifestó que trabajan hasta los días feriados, "antes no nos hacían trabajar los feriados naciones y hoy si. Queremos nuestra fuente de trabajo, queremos tiempo con nuestras familias, no tenemos obra social, no tenemos nada que nos respalde y hace años que tenemos la comisión de un 10%".

Con la tecnología afirman que se van a quedar sin trabajo ya que "todo va a ser para ellos nada más".