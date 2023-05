EL NOVIO DE EMMILY RODRIGUES PRESTÓ DECLARACIÓN

Continúa el misterio sobre la muerte de Emmily Rodrigues Santos Gomes, la modelo brasileña que murió al caer de un sexto piso en el barrio porteño de Retiro el 30 de marzo pasado. Ahora su novio aseguró que la joven le envió mensajes esa noche por WhatsApp y por Instagram y afirmó que nunca la vio drogarse y que solía tomar "un vasito o dos de alcohol" cuando concurría a algún boliche.

Esos dichos pertenecen a Juan Manuel Rodríguez, un piloto de autos que declaró como testigo en la causa por la muerte de Emmily que tienen a su cargo el juez de instrucción Martín Del Viso y los fiscales Santiago Vismara y Mariela Labozzetta.

En su declaración, que fue realizada el pasado 27 de abril pero trascendió hoy, Rodríguez aseguró que la madrugada del hecho, su novia le envió mensajes en los que le fue relatando lo que hacía junto a sus amigas.

"Ella me mandaba mensajes para que cuidara a mis hijas, que me amaba, también me contó que estuvo en (el restaurante) Gardiner, y después se fue a un boliche en Palermo. A las 5:52 de la mañana Mili (apodo con el que la llama a Emmily) me mandó un mensaje por Instagram preguntándome dónde estaba. Yo al mensaje lo vi como a las 10, 11 de la mañana. Después me enteré por la tele todo lo que pasó. Ese día yo estaba con mis hijas y no vi el mensaje", dijo Rodríguez en su testimonial.

A su vez agregó que también recibió mensajes de WhatsApp en otro de sus celulares "antes de las tres y media de la mañana".

"Me mandó dos o tres mensajes por WhatsApp. Me puso algo así como 'amor dónde estás' y también me llamó dos o tres veces. Yo eso tampoco lo vi en ese momento porque estaba dormido”, sostuvo y aportó todos los mensajes recibidos para que sean incorporados al expediente judicial.

Además, afirmó que había conocido a Emmily en el bar "Le Blé" de Puerto Madero hace un año y medio, pero que hacía aproximadamente ocho meses que mantenían un noviazgo formal, explicó que la joven "estaba queriendo poner un centro de estética" porque trabajaba "haciendo estética a domicilio" y rechazó las versiones de que se prostituía.

Recordó que su novia "tenía un cuerpo maravilloso, iba al gimnasio todos los días, si se drogara, no estaría como estaba físicamente. Tomaba un vaso o dos de alcohol cuando salía, pero se cuidaba", y agregó que nunca la vio fumar ni tabaco ni marihuana.