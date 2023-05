"SI ME LLEVAS EL CARRO, ME ARRUINAS"

En las redes sociales circulan los videos del momento en el que la policía porteña confiscó las empanadas de un trabajador, generando tensión, enojo e indignación entre quienes estaban por el lugar.

“No me pueden sacar la mercadería. Si me llevás el carro, me arruinás. No me pueden hacer esto, me quedé sin laburo hace 15 días y tengo dos pibes, loco”, le dijo Pablo a los agentes de la Policía de CABA cuando le secuestraron las empanadas por vender en la vía pública, en Parque Centenario.

La tensa situación sorprendió a muchos de los transeúntes que no tardaron en acercarse y solidarizarse con el vendedor escrachando a los inspectores implicados.

"¿Por qué no hacen lo mismo en Once?" y "el carro dejáselo", le gritan a la policía de la ciudad que quiere llevarse el humilde carro con el que Pablo salió a vender empanadas para alimentar a su familia.