CRISTINA KIRCHNER: "LA PRINCIPAL CAUSA DE LA INFLACIÓN ES EL DÓLAR"

La vicepresidenta brinda una clase magistral en el Teatro Argentino de La Plata. Es su primera aparición pública desde que el presidente dio a conocer que no irá por su reelección.

La vicepresidenta Cristina Kirchner señaló este jueves que "la principal causa de la inflación es el dólar", advirtió que "la inflación no para con la dolarización"

"Somos un país industrial, con energía nuclear. Si vemos lo que pasa en Ecuador, la inflación no para con la dolarización. Como no emite moneda, no hay posibilidad de tener una política monetaria, como la tuvimos con el Covid para hacer frente a los gastos de salud y vacunas", manifestó la líder del Frente de Todos.

La titular del Senado comparó al precandidato libertario Javier Milei con el exministro de Economía Domingo Cavallo, al considerar que "la dolarización es mucho peor que la convertibilidad". Y recordó que ese experimento "empezó como terminó: con la captura de todos los depósitos", en referencia al plan Bonex de 1989 y el corralito de 2001.

"Estamos todos discutiendo lo que fracasó hace 20 años. La bomba explotó en la cara de 40 millones de argentinos, en las plazas, en la desocupación y en la captación. Nos dijeron que un peso era igual a un dólar, fue la dolarización de la economía. Significa que primero hubo que capturar todos los plazos fijos en los bancos. Y en virtud de eso, con el plan Bonex, se pudo anunciar la convertibilidad que fue sostenida con los dólares de las privatizaciones y el endeudamiento que la Nación tomaba para que la base monetaria estuviera respaldada", explicó Cristina.