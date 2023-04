MARATEA: “SI TODO SALE MAL, EL QUE VA A PAGAR SOY YO"

Independiente atraviesa una crisis económica que golpea al club. En ese marco de urgencia, surgió una ayuda inesperada: Santiago Maratea comenzó este jueves al mediodía en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini una colecta para recaudar fondos con el propósito de que los hinchas puedan ayudar a la institución a pagar sus deudas.

Santiago Maratea contó detalles de todo este momento que está viviendo y la repercusión del tema.

"Soy un soñador, la verdad. Creo que tiene que ver con esa actitud. Me gusta pensar que se pueden mover los limites".

"Lo que yo hago no es caridad. Me meto porque me emociona, me hace sentir útil".

"Hay gente que me critica, y nunca por tener cara de pelotudo, siempre es por teorías conspirativas. Internet es muy grande. Después está el porcentaje de gente que no me quiere".

"Mi vieja era alguien muy dedicada a ayudar. Perteneció a una parroquia. Siempre es la que daba un poco más de lo que podía dar. Yo me acuerdo de noches yendo a hospitales porque ya los había ayudado en un principio. No sé si es copiarla, es lo que me enseñaron en mi casa. Una especie de homenaje".