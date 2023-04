UNA ABUELA CORTÓ LA CALLE PORQUE EL IPS NO LE DA LOS ANTEOJOS QUE YA ABONÓ

En estos momentos en la oficina del IPS ubicado en calle España y 20 de Febrero una abuela cortó la calle porque reclama que el IPS no le da los anteojos que ya abonó para su nieto.

"Quiero que mi nietito esté bien con la vista, desde febrero que me vienen diciendo que no están los marcos y que hay que esperar".

Ella se pregunta cómo es que no hay plata en el IPS, "¿Quién se la está robando?".

Cada 20 días ella llamaba preguntando si los lentes ya estaban pero no obtenía respuestas. "Un día decido ir y un joven me dice, no señora están en reunión, pero yo me pregunté como era posible que siempre estén en reunión asi que decidí empujar la puerta y entrar. Fue ahí cuando me dicen que los marcos ya estaban".

Ella pagó el marco y los vidrios pero hoy a la mañana cuando su hija llamó le dijeron que debía esperar 15 días hábiles.

Su nieto también habló con TodoSaltaNoticias y dijo que se le rompieron en la escuela, "desde el 2022 están así pero no me los dan".