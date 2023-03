LA SEGUNDA PERDIDA: CRISTINA FIORE TAMBIÉN DEJÓ "AVANCEMOS"

La actual diputada provincial Cristina Fiore, quien iba a renovar la banca, anunció desde su cuenta de Twitter que renuncia a la candidatura y se aleja de la alianza de Avancemos.

"Quiero contarles que he decidido renunciar a la candidatura a Diputada Provincial. No entiendo la política como la búsqueda de un cargo sino como una construcción colectiva capaz de cambiarle la vida a la gente, por eso lamento algunas decisiones que se tomaron que nada tienen que ver con lo que me llevaron a este espacio. Agradezco profundamente la confianza de quienes me acompañaron. Voy seguir, como lo hice desde que inicie mi participación en política, trabajando por el bienestar nuestra provincia!!".

Fiore lideraba una de las 4 listas a diputados del frente Avancemos, que también propone a Julieta Perdigón por Ahora Patria; Jorge Ovejero por Avancemos; y Marianela Ibarra por Salta Independiente.