JAVIER MILEI SE REFIRIÓ A LA DECISIÓN DE MAURICIO MACRI

El líder La Libertad Avanza se refirió a la decisión de Mauricio Macri de no ser candidato en las próximas elecciones. “Me hubiese gustado enfrentarlo en un ballotage”, reconoció.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, se refirió hoy al anuncio de Mauricio Macri de no presentarse como candidato en las próximas elecciones y consideró que otros dirigentes políticos deberián tomar la misma decisión. “No se puede seguir con los liderazgos de siempre. La casta política tendría que seguir con esto de dar un paso al costado, con todo el daño que le han hecho al país”, afirmó.

El referente libertario, en principio, no quiso involucrase en la decisión del ex mandatario, por pertenecer a otra fuerza política, pero no dejó de dar su opinión sobre lo que representa el hecho.

“En primer lugar es una cuestión de otro espacio, Juntos por el Cambio es otro espacio y si nosotros estamos intentando llegar a la presidencia eso es independiente de quién nos pongan enfrente. Si nosotros queremos ganar, le tenemos que ganar al que esté enfrente. Yo le voy a ganar al que me pongan en el medio. Eso más allá de que a mi me hubiese gustado llegar a un balotaje con Macri, por el click que implica en la sociedad argentina”, expresó en diálogo con Radio Continental.

Sobre este tema, completó: “Eso implicaría que la sociedad hizo un click hacia el lado correcto. Después podemos discutir el cómo o con quiénes. Pero la dirección no está mal, el problema es quiénes lo acompañaron y eso impactó sobre la velocidad y el tipo de reformas”.

Asimismo, Milei aprovechó la oportunidad para aclarar el respeto que tiene por Macri, a quien dijo que separa de las persona que lo rodean. “Yo a Macri no lo llamé rata, la referencia era a los miembros de la casta. Macri era exitoso en el sector privado y para tratar de cambiar las cosas se metió en el barro de la política”, manifestó.

Con relación a la actitud que deberían tomar otros dirigentes políticos, agregó: “Sería hora de que se den cuenta que aplicando las misma ideas y las mismas personas, no va a ir a ningún lado. Sería bueno que todos esos den un paso al costado porque son los que hundieron al país. Y a los que proponemos la receta que funciona en todas partes del mundo, nos tratan de locos”, agregó el líder libertario.