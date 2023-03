MAURICIO MACRI SE BAJÓ DE LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL

"Lo importante es hacer lo que sea mejor para todos los argentinos y no lo que a mi me gustaría", expresó el expresidente en una entrevista televisiva. En las primeras horas del domingo se conoció que no será candidato a Presidente en las Elecciones 2023.

Tras anunciar que no iba a ser candidato de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri dio una entrevista televisiva dónde explicó los motivos de su decisión. "Lo importante es hacer lo que sea mejor para todos los argentinos y no lo que a mi me gustaría. No hay que dejarse llevar por el ego", expresó el expresidente en diálogo con el periodista Luis Majul.

"Yo creo que hay que salirse de esa búsqueda inconsciente que tienen los argentinos en depositar todo en un salvador mesiánico, medio mago, caudillo; y no empoderarnos todos de lo que queremos que es que cambie nuestra sociedad", expresó Macri en La Nación +.

En ese sentido, el exmandatario dijo sentirse orgulloso de haber "ganado la batalla contra el ego" que "le decía que merecía una revancha" y dijo estar seguro que su decisión "es por el bien del país".