FALTÓ AL TRABAJO PARA IR A VER A LA SELECCIÓN Y LA ECHARON TRAS VERLA EN LA TELE

La fiesta de la Scaloneta, antes y después del triunfo de la Selección ante Panamá en el estadio Monumental, desató comportamientos de lo más arriesgados. Es que para los campeones del mundo no existe el miedo, y para los hinchas, en este caso, tampoco. Aunque, claro, las consecuencias pueden ser duras.

Para presenciar el furor encabezado por Lionel Messi y sus compañeros de equipo, Huilen Barbieri, una empleada municipal de 21 años -oriunda de la ciudad de Funes en el Gran Rosario-, avisó en su trabajo que no se sentía bien, decidió faltar y presentó un certificado médico.

La situación se complicó cuando la joven fue abordada por un periodista de TyC en los alrededores del Monumental para una entrevista televisiva. Ante la cámara, la fanática de la Scaloneta se confesó: “Le mando un saludo a Roly, el jefe de Rosario Central. Envié un certificado médico, pero estoy bien, estoy joya”.

“Mágicamente aparecí acá en el Monumental con mi amiga y ya está”, continuó la joven y, dirigiéndose al intendente de Funes, agregó entre risas: “Roly te trabajo doble todo el año, pero déjame ver al campeón del mundo, mañana veremos, hoy somos campeones”.

La respuesta del intendente de Funes, Roly Santacrocce

Pese al pedido de Huilen, el engaño no cayó bien ante las autoridades del centro de salud Eva Perón en el que trabaja. Incluso, el propio intendente Santacrocce se pronunció al respecto. “Son una generación muy difícil de explicar, lógicamente no trabaja más en el municipio, rápidamente, ni bien me enteré de lo que había pasado”, informó el mandatario en un programa local.

“No va trabajar con nosotros, me duele mucho, es la hermana de mi secretario privado, una chica joven, que estaba cumpliendo con un trabajo muy importante y lo hizo durante la pandemia, entró durante mi gestión”, precisó Santacrocce.