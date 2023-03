CRISTINA CERRÓ LA SEGUNDA JORNADA DEL III FORO MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS

Entre los temas que abordó, expresó: "No me interesa si me van a meter presa, sino reconstruir un Estado democrático".

Cristina Fernández de Kirchner participó este martes del III Foro Mundial de los Derechos Humanos en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y, entre la batería de temas que trató, aseguró: "No me interesa si nos van a condenar, si me van a inhabilitar o si me van a meter presa: me interesa reconstruir un estado democrático”.

La vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró que "las sentencias se escriben en los medios de comunicación", refiriéndose así a la condena a 6 años y la inhabilitación para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad.

Las frases destacadas de Cristina Kirchner

"Esto del lawfare, que no se explica sin los medios de comunicación, las sentencias se escriben en los medios de comunicación y después un fiscal la escribe. Me interesa analizarlo desde una perspectiva histórica y cuál es el verdadero objetivo: criminalizar la política pero no de toda la política".

"Es difícil hablarle a jóvenes de 20 años de los desaparecidos de hace 40 años. Este lawfare fue precedido por otros instrumentos. Durante la doctrina de Seguridad Nacional, las fuerzas armadas cumplieron el rol de interrumpir los procesos que hoy se denominan populistas".

"En el 76 se quiebra esa Argentina de producción y trabajo, marca a fuego y destruye ese patrón de acumulación cultural y económico. Era la Argentina que se profesaba a través del trabajo, era posible creer que si estudiabas y laburabas te iba a ir bien".

"Todas las persecuciones tiene que ver con la economía. Tiene que ver con esa Argentina que un 25 de mayo del 2003 vino a construir nuevamente el estado democrático institucional".

"Cuando Néstor llega al Gobierno el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia no figuraba. Los organismos tercamente seguían marchando. Tuve el honor de ser una de las legisladoras que votó por la ilegalidad de esas leyes de impunidad".

"Hubo una época en que el poder Legislativo compraba leyes. Cuando me tocó asumir como presidenta en 2007 había oficialismo y oposición y las leyes se votaban de acuerdo a las convicciones de cada uno, sin amenazas. También reconstruimos eso".

"El derecho de los trabajadores a participar del PBI, el partido militar cuando golpea en el 76 con la excusa de la guerrilla, que ya había sido derrotada militarmente".

"Cuando el partido militar golpea en el 76 los trabajadores tenían la misma participación en el producto que tenían en diciembre del 2015".

"Lo que el partido militar fue a los gobiernos populares de la primera mitad del SXX, el lawfare es a los partidos democráticos del SXXI exactamente lo mismo".

"No se puede hacer lo mismo que en el 2015 porque en ese entonces había reservas en el Banco Central".

Sobre la frase de Levy Yetati de los salarios que están rezagados: "EN el 2015 no había deuda, ni de empresas, ni de Estado ni de de familias ni el FMI. Había reservas en el Banco Central. Yo agrego: no solamente no estaban rezagados sino que en dólares eran los más altos de América Latina".

"¿Qué hicieron en cuatro años que entregaron el país hecho percha en 2019? Se puede engañar a todos durante un tiempo y se puede engañar todo el tiempo a algunos. No se puede engañar todo el tiempo a todos. Por eso después del 2015 empezaron a montar un relato sobre que se robaron un PBI. El PBI se lo llevaron ellos y todavía no sabemos donde está".

"Los habían convencido a los argentinos qeu todos podían tener celular, tv plana. Vinieron a convencer que todo lo que se había logrado venía de dirigentes corruptos. La estigmatización tiene otro objetivo no solo imponer el modelo económico, sino disciplinar a los dirigentes del campo nacional y popular. Los disciplinan, a instalar el miedo".

"Cuando uno decide jugar de un lado sabe que no es gratis. Cuando juega con los medios, no hay problema, el problema es cuando decide jugar del lado del pueblo".

"El neoliberalismo desplaza al Estado y aparece el narcotráfico. Si tenemos que luchar con el narcotráfico primero tenemos que desarmar al sistema financiero que es el que lava la guita del narco".

"Es necesario también recuperar un sistema judicial para enfrentar los dramas que estamos viviendo no solo por el narcotráfico sino por cuando van a venir por los recursos naturales".

"No me interesa si me van a meter presa, me importa que volvamos a reconstruir un estado democrático".

