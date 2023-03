NI EL AUTOR DE "MUCHACHOS" CONSIGUIÓ ENTRADAS PARA VER A LA SCALONETA

El autor de la canción que dio vueltas en todo el mundo durante el mes de diciembre y que incluso hasta el día de hoy sigue sonando en cada rincón, no consiguió una entrada para ver a la Selección Argentina vs Panamá en el Monumental.

Unas 63 mil entradas estuvieron a la venta, pero había 1.400.000 personas en la cola virtual.

Fernando Romero, el creador de "Muchachos", quien alegró millones de corazones y plató una cabala, un himno que se coreaba en cada lugar del mundo antes, durante y después de un partido, no logró estar entre los privilegiados que verán a La Scaloneta dentro de unos días.

"Hice la fila con mi celular y compu... Mi esposa, mi papá y hermano lo mismo, pero ninguno pudimos conseguir. No pude conseguir ningún tipo de entada", le contó Romero a Olé.



"No soy de manguear, nunca mangueé nada, ni antes, ni durante, ni en ninguna nota ni nada. Pero sí me gustaría tener un contacto, saber que ellos saben de mi existencia, que saben quién soy, la posibilidad de hablar con alguien de AFA, dirigentes, jugadores o quien sea. No pude contactarme con nadie y la verdad que para mí es un sueño eso, me gustaría poder cumplirlo. Si se diera el contacto y no la entrada, por ahí uno podría cumplir algo de lo que desea, pero obvio que si aparece una entrada la usaré", agregó ante la posibilidad de conseguir algún favor, después de todo hablamos de uno de los argentinos que pasó a la historia junto a los campeones del mundo.