EL PRO Y LA UCR PRESENTARÁN SUS PROPIOS CANDIDATOS

El PRO decidió presentar una lista propia para las elecciones provinciales del 14 de mayo, donde está en juego la sucesión del gobernador Gustavo Sáenz. Los dos aspirantes a la gobernación de JxC son Inés Liendo por el PRO y el diputado nacional Miguel Nanni por la UCR.

Inés Liendo comentó a TodoSaltaNoticias lo que pasó el miércoles con el cierre de los frente y dijo que no se llevó a cabo un acuerdo con el radicalismo, "nosotros teníamos una condición que era que el Frente Plural no integrara juntos por el cambio, no se llegó a un acuerdo por lo que decidimos ir por nuestro lado manteniendo nuestros valores, creyendo que la unidad se tiene que defender pero no a cualquier costo".

"Hay muchos de los que se presentaron en las carteleras como la novedad y en realidad son funcionarios actuales, tuvieron la responsabilidad de hacer esas transformaciones de las que hoy hablan y cuando fueron gestión no las hicieron", afirmó Inés.

La UCR incluyó a la coalición al Frente Plural, un partido presidido por Matías Posadas y el PRO por otro lado el cual armará una lista propia para competir en la elección provincial.

El PRO de Salta difundió un comunicado informando la decisión de romper el acuerdo con el radicalismo. “A pesar del enorme esfuerzo que venimos haciendo desde el partido por mantener la unidad de Juntos por el Cambio en la provincia, finalmente el PRO tendrá lista propia en las elecciones provinciales”, detalla la masiva.

“La unidad es un valor fundamental para nosotros, y por eso todo este tiempo hemos dialogado e intentado alcanzar los acuerdos necesarios para mantener y fortalecer Juntos por el Cambio en Salta”, agrega el texto. Luego continúa: “Creemos que ampliar el espacio lo fortalece, porque la diversidad de voces y miradas permite alcanzar mejores soluciones para los salteños”.

Cuando se le consultó sobre lo sucedido en Tartagal Inés Liendo respondió que "es un papelón de los cuales ya nos tienen acostumbrados, la localidad Dragones bajo el agua y él cantando en la Serenata a Cafayate, llorando y gritando en la apertura de sesiones hablando de una mortalidad infantil o desnutrición que cuando nosotros quisimos ir a ver los datos no nos quisieron brindar detalles".

En cuanto a las candidaturas anticipó que para la Intendencia, hay una mujer, "en el PRO siempre hay mujeres por suerte".