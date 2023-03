DOLOROSO DIBUJO DE UN NIÑO QUE RETRATA LA INSEGURIDAD Y MIEDO CON EL QUE VIVEN EN ROSARIO

No hizo faltas las palabras para expresar la crueldad, inseguridad y terror de las calles del barrio en el que vive un menor de Rosario. Con sus lápices retrató el peligro que como el, muchos niños y grandes viven cada día.

Fue una tarrea de su escuela, la consigna era "dibuja el lugar donde vives tendiendo en cuenta aquellos elementos que puedan servir para ubicar ese lugar”. El menor entendió con perfección la consigna asignada y dibujó la realidad de la guerra narco de su barrio.

El niño representó a dos hombres, uno con una gorra y en una de sus manos un arma. Esta persona está apuntando a otro sujeto que está con las manos levantadas. Incluso se puede ver una bala en el dibujo.

Juan Manuel, abuelo del nene, compartió la imagen en el portal de periodismo ciudadano y la acompañó con un mensaje: “Estoy con un nudo en la garganta al ver la tarea de mi nieto”, escribió.

“Cuando me llegó el mensaje y vi el dibujo de mi nieto sentí tristeza, porque me pregunto qué futuro le estamos dejando a los más chicos. No se si estuvo viendo las noticias o qué, lo cierto es que él identifica su barrio con la delincuencia”.