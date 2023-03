SE CASAN MARÍA EUGENIA VIDAL Y ENRIQUE “QUIQUE” SACCO

La noticia fue confirmada por Maite Peñonori al aire de Intrusos (América). “Estamos en condiciones de afirmar que el 25 de marzo se casan en Estancia del Rosario -en San Antonio de Areco- María Eugenia Vidal y Quique Sacco”, comentó la panelista en el programa de espectáculos.

“Va a ser todo muy tranquilo, muy austero, poquitos invitados. Ya están repartidas las invitaciones, por eso nos enteramos”, detalló la periodista sobre el evento que se postula como una de las bodas del año.

Al enterarse de la noticia, Florencia de la V les pidió a los políticos, entre risas, que no comenzaran a “cartonear invitación”: “Porque es una de las fotos que van a querer todos”. Según Peñonori, Mauricio Macri y Juliana Awada ya habrían confirmado su presencia.

La historia de amor entre Vidal y Sacco se inició luego de haberse conocido en el programa de La noche de Mirtha Legrand a mediados del 2019. Luego de aquella primera cena televisada, ambos continuaron el contacto a través de mensajes. Pero la cita debió esperar: por entonces ella estaba en campaña, buscando un nuevo mandato. “Después de las elecciones volvimos a contactarnos”, explicó la dirigente. Y allí se produjo la segunda cena entre ellos, esta vez, sin testigos, “en un restaurante público ubicado en el centro de la Ciudad”. “(La pasamos) muy bien, y ahí nos empezamos a conocer...”, continuó Vidal sobre aquel encuentro.

“Nunca me fijé si era la gobernadora. Esa noche (por el programa de Mirtha) me di cuenta que detrás de la gobernadora, de la figura pública, había una mujer que me interesaba y que quería conocer: Y fue eso. Nunca pensé en su cargo, en su posición ante la sociedad. Lo más importante para mí es esto”, suele relatar Sacco.

En aquella oportunidad, el periodista estuvo en el programa para compartir novedades porque el día anterior se había resuelto el juicio por la muerte de quien había sido su pareja, Débora Pérez Volpin. “Estaba a punto de no venir. Habían sido días extenuantes. Estábamos de nueve de mañana a nueve de la noche”, contó Sacco en relación al proceso judicial. “Yo venía de una pérdida. Habían pasado más de 18 meses. Pero conocer el fallo hizo que se generara un alivio. Te vas sacando un peso de encima”, agregó el periodista deportivo sobre cómo llegó a ese primer encuentro casual con Vidal. “La vida me dio una nueva oportunidad con María Eugenia”, apuntó.