¿AGRESIONES EN EL CIRCO?: "NO QUIERO PLATA, QUIERO QUE SE DIGA LA VERDAD"

Hace unos días un vecino de San Remo denunció fue brutalmente golpeado por los empleados del Circo Mundial tras ingresar al predio y pedirles que dejaran de hacer ruidos. El dueño del circo contó a los medios su versión de lo ocurrido ese día.

Gustavo Yovanovich encargado del show que conquistó a Salta, dio su versión de los hechos ocurridos hace unos días. Por las redes sociales se compartió una terrible golpiza que sufrió Julio, cuando ingresó al Hiper Libertad para exigirle a los empleados del Circo que bajaran la música.

"El domingo alrededor de las 12:30 de la mañana después de una función ingresa este señor con las puertas ya cerradas, por debajo de un alambrado, ingresa a la carpa. Empieza a agredirnos, a decirnos que lo tienen cansado las carpas del Centro de Convenciones, el estadio y el circo", cuenta en un inicio Gustavo.

"Una de mis hijas se acerca para decirle que no filme, que estaba dentro de una propiedad privada. Se manotea con mi hija y yo y mi hijo lo sacamos para afuera", contó y, esta situación desencadena la pelea que termina con el salteño golpeado.

"Salen varios chicos del circo, sale mi señora también y él le pega un empujón terrible que la tira al suelo y le rompe la rodilla, las manos y todo. Mi hija le dice que lo va a denunciar porque le pegó a su mamá", manifestó el dueño. Sostuvo que no es mentira la pelea que el joven contó, sin embargo aclara que no fue uno contra diez, tampoco fueron quienes iniciaron el problema, sino que las agresiones surgen tras el empujón y caída de la mujer del dueño del circo.

"Nosotros tratamos de traer alegría, un buen show para la gente de acá de salta y que la pase bien como lo estamos haciendo", aclaró.

En tanto, tras la viralización del caso, la mujer de Gustavo recibe amenazas todo el tiempo "por mentiras", dijo.

"Yo tengo filmaciones de cuando ingresó al circo a agredir, de cuando se va corriendo. No miento. la justicia sabrá. No quiero plata, quiero que se diga la verdad", expresó.

Además hizo referencia a los dichos de Julio, recalcando una vez más que se tratan de mentiras. "No tenemos notificaciones por ruidos molestos" y "no hay funciones tan tarde, no hacemos funciones de trasnoche. Hacemos el fin de semana a las 19:30 y 22:30 que termina a las 00:30".

Por último mencionó que no conoce al salteño, mucho menos a su hija de la cual Julio dijo que tiene autismo y por ello su molestia por los "ruidos del Circo". Aclaró también que jamás participó de la pelea y por tanto, nunca se acercó al hombre y lo amenazó diciendo "rogá que no te matamos y te desaparecimos ahora mismo, te voy a hacer desaparecer a vos y a tu autismo que tenés", como contó en TodoSaltaNoticias Julio.