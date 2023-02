UN HOMBRE FUE BRUTALMENTE GOLPEADO POR EMPLEADOS DEL CIRCO

En la madrugada de hoy, Julio, vecino del barrio San Remo tuvo un inconveniente con los integrantes del Circo Mundial debido a los ruidos molestos y lo golpearon hasta desfigurar su rostro.

Julio comentó a TodoSaltaNoticias que no quisieron tomarle la denuncia en un primer momento y que hubo amenazas de muerte:

"Ellos hacen dos funciones por día todos los días, anoche al aguantar todo esto, cuando terminaron las funciones del circo hicieron una fiesta dentro del circo, hicieron karaoke con los parlantes a todo lo que da. Llamé al 911 dos veces reclamando los ruidos molestos pero nunca se hacen presente.

Por este motivo tomé la decisión de dirigirme hasta el predio del Hiper Libertad solicitando que tomen un poco de consideración por nosotros ya que es día lunes, nosotros trabajamos y los chicos comienzan las clases, pero el dueño me manifiesta que salga del lugar , tomé la decisión de querer grabar el momento y el estado en el que se encontraban las personas ya que había olor a estupefacientes y alcohol.

Cuando quise sacar el celular una mujer me golpeó con su puño y de ahí se vinieron todos los que estaban adentro y me patotearon y me dejaron así.

Julio manifiesta que le "volaron dos dientes, no puedo levantar bien los labios porque tengo que ir al médico legal para que me vea".

"Al verme inconsciente, tirado en el suelo, me dejaron así, el dueño se acercó puso su cara cerca y me dijo rogá que no te matamos y te desaparecimos ahora mismo, te voy a hacer desaparecer a vos y a tu autismo que tenés, burlándose del autismo que tiene mi hija, se acercó la mujer dueña del circo me saca el celular y lo revolea y revienta en el suelo".

"Yo no sé que esperar de esta gente, que un día me vean con mi hija y no sé que va a pasar, son decididos a cualquier cosa. Voy a hacer la denuncia también al Hiper Libertad".

Comentó que se dirigió a la comisaría quinta de San Remo.

"Voy a solicitar las cámaras del Hiper Libertad y con esas pruebas voy a demandar a uno por uno. Tengo moretones en los brazos, en las piernas, en la cabeza, en la boca y en el ojo".