UNA MUJER SE CAYÓ POR UNA GOTERA EN UN SUPERMERCADO Y FUE INTERNADA

Una mujer se cayó por una gotera del supermercado Carrefour y tuvo que ser internada. Analía, su hija, dialogó con el programa UnNuevoDía y con TodoSaltaNoticias sobre esta situación.

En el día de ayer en el Carrefour ubicado en calle Entre Ríos y Siria, Analía asistía al supermercado con su mamá para realizar compras cuando a raíz de una gotera su madre se resbaló.

Relato de lo que sucedió

"Mi mamá llega y se dirige al sector del carbón, yo estaba afuera esperando en la puerta cuando me llaman por altavoz diciendo que mi mamá se había resbalado, me voy corriendo y veo que mi mamá estaba tirada en el suelo, a su lado había un balde en donde caía el agua y otra persona sostenía otro balde en su cabeza porque también caía agua y había una silla de rueda que estaba un poco más alejada.

La guardia pretendía levantarla y que se estabilice para llevarla a la casa, mi mamá avisaba que no podía moverse, tenía muchísimo dolor, pegaba gritos y estaba pálida. No permití que la movieran porque ella es una paciente de riesgo, tiene los huesos cristalinos y le hacen quimio cada 15 días, entonces llamaron a la ambulancia, no pasaba nada, llamaron de nuevo y nos avisan de que la ambulancia no podía venir por la lluvia, pasó el tiempo volvieron a llamar y no apareció la ambulancia. Llamé al 911 para que logren asistir y que me manden una ambulancia y a los diez minutos llega el SAMEC, ellos se hacen cargo, la mueven y ahí comienzan los gritos de dolor, temblaba y se encontraba con la presión baja, la suben entre varios y la guardia pretendía que se la saque por el fondo del Carrefour para que la gente no presencie el movimiento".

También comentó que se vivió un momento tenso entre la ambulancia del SAMEC y la del supermercado cuando intentaron llevar a su mamá al Hospital: "comenzaron a discutir entre ambulancias porque querían bajarla de la ambulancia y trasladarla ellos ya que les correspondía hacerse cargo, la trataron como si fuera un perrito de acá para allá".

La Internación

En el día de ayer la ingresaron a las 12:10 de la mañana en el Hospital San Bernardo y estuvimos hasta las 22:0o horas ya que le realizaron placas y una tomografía computada porque tiene "pausas de memoria, no se acuerda las cosas que pasaron", entonces los médicos realizaron los estudios médicos porque no era normal que no se acuerde la caída ni lo que pasó en ese momento.

Una vez realizados los estudios se conoció que no sufrió una quebradura pero si se encuentra con dolores. Recibió el alta a las 22:00 horas y Analía comentó que "en ningún momento se comunicó Carrefour, se levaron las manos".

Acciones Legales

"Pretendemos iniciar acciones legales, aún no nos pudimos asesorar ya que recién a las 22:00 horas pudimos volver a casa, pero tenemos que ir a hacer la denuncia y comenzar los trámites legales".

"Mi mamá estaba dolorida, pálida, es paciente de riesgo, minimizaron la situación".

También dijo que se lavaron las manos sobre quien se tenía que hacer cargo, no le brindaron un teléfono para que ella pueda llamar en caso de que necesitara algo. Tampoco sabían qué hacer porque no era la ambulancia que a ellos les correspondía, "estaban más perdidos ellos que nosotros y ninguno se comunicó conmigo".