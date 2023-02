UNA NENA DE 7 AÑOS LE ESCRIBIÓ UNA CARTA A SU NOVIO Y SE VIRALIZÓ

San Valentín es el día donde el amor florece y las parejas de todo el mundo aprovechan el 14 de febrero para celebrarlo con alguna actividad fuera de la rutina. Pero no todo es color de rosa. Sobre todo para aquellos que están solos o pasando por un momento complicado en la relación, como el caso de Valeria, una nena de 7 años que lo manifestó en una carta escrita a mano.

La historia de la menor no tardó en hacerse viral en las redes sociales con miles de reacciones. La mayoría de los usuarios se quedaron sorprendidos por el planteo adulto a tan corta edad y recibió varios aplausos virtuales.

La carta está dedicada a Miguel, su novio del colegio, y la dio a conocer la cuenta “ceciarmy” que compartió la captura de puño y letra. “Hola Miguel. Espero que estés muy bien sin mí. Me gustaría que me valores. He llegado a la conclusión de que o aportas o te apartas”, comenzó escribiendo Valeria con personalidad en el día de los enamorados.

Para cerrar le anticipó que si volvía llorando, ella no le iba a hacer caso. “Una princesa no pierde la corona por un plebeyo. PD.: Me perdiste. De Valeria”, cerró la carta la nena junto al dibujo de un corazón partido en dos pedazos y una advertencia entre paréntesis: “No se la enseñes a nadie o te enteras”.

En cuestión de minutos, la triste historia recorrió la red social del pajarito y dejó todo tipo de comentarios. Algunos recordaron la reciente canción de Shakira junto a Bizarrap en la que critica duramente a Gerard Piqué.

“Una nena de 7 años sabe valorarse más que algunas de mis amigas”, “Este es el momento en que me doy cuenta que una niña de 7 años tiene mejor letra que yo”, “‘Una princesa no pierde la corona por un plebeyo’ se acaba de convertir en mi frase favorita”, comentaron otros usuarios.