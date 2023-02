ESCÁNDALO EN GIMNASIA DE LA PLATA: DENUNCIAN ABUSO SEXUAL A UN JUVENIL DURANTE UN "BAUTISMO"

La Comisión Directiva está analizando los pasos a seguir, aunque no trascendió si el caso llegó a la Justicia. Se investigan varios hechos de violencia durante distintos "ritos de iniciación" que apuntan a exreferentes del club.

La Comisión Directiva de Gimnasia de La Plata está investigando un presunto abuso sexual a un jugador juvenil durante un "bautismo". La familia del joven presentó un reclamo y queja formal en el club, pero no trascendió si existe una denuncia policial o causa judicial.

Según informó el medio platense 0221, el caso se conoce en medio de una polémica por los "ritos de iniciación" que se realizaban dentro del plantel de Primera. El escándalo se reflotó este fin de semana luego del duro cruce entre Ignacio Miramón y Brahian Alemán durante Banfield-Gimnasia.

"Brahian Alemán era el líder de una banda interna que se hacía llamar 'Los Ninjas'. ¿Cuál era su misión? Fajar a los pibes que surgían de inferiores. Se trata de un bautismo que tiene más que ver con las iniciaciones históricas en los planteles de Rugby que con el fútbol", aseguró el periodista Mateo Romero en Twitter.

Por su parte, el periodista Pablo Carrozza señaló que esa información "podría ser la punta del iceberg de abusos en el fútbol argentino". "Hay familias dispuestas a hablar de los ex jugadores GELP, y de la ex CD del club. El padre de un juvenil me asegura que Pellegrino en su momento lo obligó a retirar una denuncia", reveló.

"Se habla de un ex jugador de GELP que ingresó a la habitación de un juvenil y le puso el pito en la cara, como rito de iniciación. Eso no es un bautismo. Es un abuso sexual", denunció Carrozza, quien no dio más datos sobre el presunto agresor.

"Nos preocupa mucho el tema y estamos analizando los pasos a seguir junto a los profesionales que trabajan en la institución", informaron desde la Comisión Directiva de Gimnasia al medio 0221. También aclararon que el hecho se habría producido bajo la gestión anterior, cuando el presidente era Gabriel Pellegrino.

Después del cruce del fin de semana, Brahian Alemán desmintió todas las acusaciones. "Es al contrario. Siempre tratamos de apoyarlos, aconsejarlos. Son cosas que se dicen afuera. Si les preguntan a los pibes, ninguno va a decir que tuvo un problema", aseguró en diálogo con Radio La Red.