JAVIER MILEI HABLARÁ HOY CON JAIR BOLSONARO Y ADELANTÓ QUE PREPARARÁN UNA ESTRATEGIA CONJUNTA

El diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei confirmó que se comunicará este martes con el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro con la idea de preparar una estrategia conjunta para “enfrentar a la Izquierda” a nivel internacional e ir contra el Grupo de Puebla, al que comparó con la Unión Soviética.

Milei explicó que una de las posibilidades que barajan es “hacer una suerte de Congreso de la Derecha, como se piensa en términos políticos”.

Antes de lo que será la primera comunicación directa, existieron “contactos comunes” que facilitaron una conversación telefónica, según sus declaraciones. “La Izquierda ha sido muy exitosa en su plan que impulsó el Foro de San Pablo, hoy Grupo de Puebla, que es la idea de la Unión Soviética latinoamericana. Todos empezamos a recorrer el camino de Cuba. ¿Qué decían en Cuba? ‘Venezuela no va a ser Cuba’ y ahora dicen: ‘Argentina no va a ser Venezuela’ y Chile dice: ‘Chile no va a ser Argentina’”, señaló.

Con respecto a la situación política en Brasil, Milei evitó sentar postura sobre la decisión de Bolsonaro de no entregar los atributos al actual presidente Luis Inacio Lula da Silva luego de haber perdido las elecciones. “Es una decisión de cada uno [...] no es un tema que tenga que ver conmigo”, se limitó a decir al respecto.

Sin embargo, sí se refirió a la toma de los edificios gubernamentales que llevaron adelante los seguidores de Bolsonaro. En ese sentido, consideró que “es mentira que ahí fueras a tener un golpe de Estado”, ya que planteó que “si de un lado están las Fuerzas Armadas y, del otro lado, tipos desarmados, que le vayan a ganar a los armados, es raro”.