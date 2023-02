En estos momentos se está llevando a cabo una manifestación en la Shell de Limache, son 30 los trabajadores afectados y para esto TodoSaltaNoticias dialogó con Fabricio sobre esta situación.

SOESGYPE es el sindicato que nuclea a los empleados de las estaciones de servicio y aclararon que esta es una PYME, es decir, no corresponde a la empresa Shell. "Lo que pasa es que había un mal pago de los sueldos y que venimos reclamando hace un tiempo y no tuvimos respuestas, realizamos una nota, conversamos y realizamos una inspección de trabajo y aún así no obtuvimos respuestas".

Comentaron que trajeron un acta compromiso para que la empresa se comprometa a abonar como corresponda los sueldos, bancarizar al personal y realizar el pago del DNU.

"En caso de no llegar a un acuerdo vamos a proceder a extremar las medidas, se va a realizar una asamblea en el establecimiento y luego la quita de colaboración del personal".

Según comentó Fabricio fueron cinco estaciones de servicio en la provincia y solo en esta no recibieron una respuesta.