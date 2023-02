FRANCO YAPURA SUFRIÓ DISCRIMINACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA JETSMART

En diálogo con el programa UnNuevoDía y con TodoSaltaNoticias Gabriela Yapura hermana de Franco Yapura relató la situación que sufrió su hermano con la empresa JetSmart.

En el primer vuelo de regreso solo de Franco, la empresa JetSmart decidió bajarlo por no tener interpretes para comunicarse con Lengua de Señas.

Franco Yapura salteño de 24 años es una persona sorda y con discapacidad motriz, iba a realizar su vuelo de regreso: Buenos Aires-Salta con la empresa JetSmart el día miércoles 8 de Febrero a las 23:30 horas.

A las 23:28 la supervisora se comunica con su familia y les dicen que Franco "no entiende la pausas básicas" y que por este motivo que decidieron bajarlo y tuvo que esperar en el lugar hasta que alrededor de las 03:00 de la mañana un familiar fue a buscarlo.

Se pudo conocer que desde la empresa le dieron un papel para que escriba pero Franco tiene parálisis cerebral, sólo se comunica con LSA (Lengua de Señas Argentina).

Desde el INDI les dijeron que "el INDI se comunicó a través del 0800 con la aerolínea a lo que le responde que Franco al no haber hecho un reclamo en el momento no se puede hacer nada, pero a las una de la mañana él no podía hacer nada".

Su hermana comentó que desde la empresa le dijeron que pueden devolverle la plata o que la próxima vez que viaje debe viajar acompañado.

"Tratarlo como a un niño, como si fuera un niño chiquito, como alguien indefenso es lo peor, él es un adulto. Van contra su independencia, hay tantos cursos y talleres que piden la autonomía de la persona con discapacidad, en salud mental dicen que ellos pueden elegir y acá eso no se respetó".