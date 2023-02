FERNANDO BURLANDO DIRECTO A LA POLÍTICA

El abogado Fernando Burlando confirmó su intención de ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y negó que busque sumarse a una estructura política ya consolidada. “Voy solo, absolutamente solo”, expresó.

“La idea es fortalecernos. Creo que se abre el juego para otro tipo de política. La política no es patrimonio de la clase dirigencial tradicional. Desde 1983 hasta la fecha no hay una sola materia aprobada. Cada uno que me pregunta, le digo que me ayude, lo convoco. Convoco a todos. La gente quiere participar, está cansada”, sostuvo el abogado.

Hasta el momento, tuvo el casi 100 por 100 de efectividad en la convocatoria de las personas que invita a participar.