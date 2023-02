JORGELINA MAZA HABLÓ EN EXCLUSIVA SOBRE LA TRAGEDIA DE CAMILA SPEARS

Jorgelina Maza, hermana de Camila Spears, habló en exclusiva con el programa UnNuevoDía y con TodoSaltaNoticias sobre la tragedia que le sucedió a su hermana Camila Spears.

"Son horas en las que me siento muy acompañada por el colectivo y las amistades de mi hermana. Creo que la justicia está haciendo lo que debe hacer para esclarecer lo que sucedió, cuidando y preservando la persona de mi hermana por sobre todas las cosas porque no se merecía todo esto".

- Nos podés contar ¿Qué es lo que pasó?

-Antes de decir algo certero, las únicas personas que estuvieron en el hecho son su pareja y ella, por lo tanto lo que puedo decir es lo que me informaron desde el Hospital, solo puedo expresar lo que su pareja me dijo a mi. Hicimos el peritaje en el domicilio dónde ellos viven y ahí nos encontramos con un contexto distinto para mí, shockeante, muy duro, así que por ahora queda todo en sospecha.

-¿Vos tenías conocimiento de situaciones de violencia entre tu hermana y su pareja?

-Yo estuve en una situación donde él reconocía que había tenido un episodio con ella que no había sido solo verbal sino que también hubo un golpe físico. Yo hablé con ellos en ese momento pero me quedó la luz encendida, roja y me quedé muy encima de mi hermana, nosotras nos hablábamos todo el tiempo, todos los días, yo sabía todo de ella, éramos muy unidas.

Había hechos de tratos en los que veía que pasaban la línea del respeto hacia el otro.

Lo que puedo decir de lo que vi, es que mi hermana lo amaba mucho a Luis, como toda mujer enamorada, cree en el otro, en que va a cambiar y vuelve a empezar de cero. Quiero tener respeto por la familia de él pero en este momento mi hermana es mi prioridad porque es ella la que está luchando por su vida.

Cuando tuvieron una discusión le dije que se venga a mi casa porque estar los dos juntos si estaban discutiendo no tenía sentido que se quedara pero él no quiso que se vaya. Él se quedó para seguir hostigándola.

Jorgelina espera que la justicia aclare lo que sucedió con su hermana porque, "si fuera un accidente tendría que tener una fractura pero solamente su fractura la tiene en su cabeza como que el golpe fue literal en ese lugar, entonces se me generan un montón de preguntas y lo único que quiero es visibilizar lo que le sucedió a mi hermana porque es una activa del colectivo, ella repudiaba los actos de violencia"

-Cuando se habla de su caída, ¿Qué es lo que realmente pasó, se cayó de las escaleras?

-No, mi hermana vive en un monoambiente, en una planta baja, no se cayó de un tercer piso y mi pregunta es si realmente esa fractura es por la caída o por qué pasó eso, lo que sí tiene es un golpe en la mano como si se hubiera querido defender.

Vamos a dar todo y más por Camila.