RAMÓN DUPUY: "EL PAPEL DE MAMÁ LE QUEDA SUPER GRANDE, A ESO NO SE LE PUEDE LLAMAR MAMÁ"

Ramón Dupuy abuelo de Lucio Dupuy dialogó en exclusiva con el programa UN NUEVO DÍA rumbo al tramo final del juicio por el homicidio el cual tendrá su veredicto el día 2 de febrero.

"A Lucito me lo mataron hace un año, estamos con muchas ansias de que llegue el 2 de Febrero para que le den finalmente la culpabilidad a estas asesinas".

En su relato comentó que ellos no sabían lo que padecía Lucio con su mamá, "mi nieto jamás me dijo mi mamá me pega o la pareja de mamá me pega, si hubiese sido así caminando lo iba a buscar".

Ningún organismo de la Nación preguntó como estaba la familia, "nadie levantó el tubo y preguntar como estamos, nosotros estamos destruídos".

Juan Carlos Toulouse médico forense (con treinta años de experiencia en Santa Rosa, La Pampa) que realizó la autopsia al cuerpo de Lucio Dupuy, aseguró que "nunca" vio algo similar, en referencia al maltrato sufrido.

"De estas asesinas podés esperar cualquier cosa porque son sínicas-psicóticas. El título de mamá le queda super grande, progenitora puede ser, la que lo parió, también, pero a eso no se le puede llamar mamá"

"En las declaraciones que hicieron Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez revuelven el estómago, da asco porque está todo comprobado y siguen aferrándose a una mentira, está todo comprobado que entre las dos le pegaron, violaron mientras Lucito agonizaba", afirmó Ramón Dupuy.

Veredicto del día 2 de Febrero

"Esperamos la pena máxima, prisión perpetua sin beneficios y que sean separadas, es la pena que corresponde, el país entero pide eso".

Sobre la tenencia de Lucio Dupuy

"Hasta el día de hoy seguimos esperando una respuesta, nosotros teníamos la tenencia pero la jueza la revocó para devolvérsela a la asesina esta, yo digo que hay tres asesinas en este caso, dos material que son Páez y Valenti y una intelectual que es Ana Pérez Ballester quien decidió la tenencia de Lucio".