FUERTE CRUCE ENTRE BURLANDO Y LOS PERITOS DE LA DEFENSA

Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, protagonizó un fuerte cruce este miércoles con los médicos forenses que declararon por parte de la defensa. Los peritos que aportó Hugo Tomei aseguraron que la autopsia "causa vergüenza ajena" y "no explica" la causa de muerte.

Juan José Fenoglio y Jorge Rodolfo Velich centraron sus testimonios en las presuntas inconsistencias que presentó el trabajo del médico Diego Duarte, quien practicó la autopsia de Fernando en el Hospital de Pinamar. "Leyendo la autopsia nos encontramos con algunas cosas que no coincidían", sostuvo Fenoglio.

"¿Por qué murió Fernando Báez Sosa?", preguntó Fabián Améndola, abogado que trabaja junto a Burlando. "No lo sabemos. La autopsia no lo explica. El médico no exploró qué arteria fue la que explotó", respondió el perito. Por su parte, Velich aseguró que "no cree" que Fernando haya muerto en el lugar del ataque.

"Como no hay una buena autopsia, no podemos saber en dónde murió. No fue el RCP el que mató a Fernando, pero agravó la situación porque lo movieron", declaró. Según reportó Big Bang News, esta frase caldeó el ambiente en la audiencia y provocó que la jueza María Claudia Castro le llamara la atención a Velich.

El segundo fiscal también le recriminó sus dichos. "¿Usted me está acusando de deshonesto?", cuestionó. Ante una pregunta de la querella, el perito admitió que nunca vio los videos del ataque porque "no aportaban nada" ni tampoco se comunicó con el doctor Duarte para aclarar las supuestas inconsistencias.

Cuando Burlando le pidió que explicara un término médico, Velich respondió: "Es muy complejo. No lo va a entender". El abogado de la familia Báez Sosa contestó: "No nos subestime, doctor". Por último, el perito argumentó que Fernando "se pudo haber golpeado la nuca contra el cordón".

Burlando lo miró fijamente y lo despidió con las siguientes palabras: "Vaya, doctor. Cuando quiera le explico algo de la ley de ética".