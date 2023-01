"ESTAMOS PIDIENDO INDUMENTARÍA DESDE JULIO DEL 2022"

Por la precarización laboral, el personal de tránsito anunció un paro para el día de hoy, viernes 6 de enero. Además piden un bono de $100 mil.

"Nosotros venimos solicitando indumentaria, ingreso del personal desde el mes de julio del 2022 y nunca recibimos una respuesta", mencionó uno de los trabajadores.

El personal de tránsito y Movilidad Ciudadana no prestaron servicio el día de hoy debido a la falta de respuestas tras los recurrentes pedidos por una mejoría en el lugar de trabajo que realizan hace años.

Dentro de los reclamos está la renovación de vehículos, vestimenta correspondiente para los días de lluvia en los que quedan expuestos; renovación del personal, debido a que muchos son adultos mayores y no dan abasto. Cabe destacar que actualmente el personal tiene un total de 160-170 efectivos.

"Desde el 2018, no le dieron capa, no les dieron botas. Tenemos móviles y motos que no se han renovado", agregó un personal.