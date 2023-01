DECLARÓ LA JOVEN QUE LE HIZO RCP A FERNANDO BÁEZ SOSA

Virginia Pérez Antonelli, la joven que le hizo RCP -Reanimación cardiopulmonar- a Fernando Báez Sosa, tras el ataque que sufrió en la puerta del boliche Le Brique, en la ciudad de Villa Gesell, declaró en una nueva audiencia por el juicio.

Recordando los hechos de la madrugada de aquel 18 de enero de 2020, Antonelli manifestó que salió del local "porque había muchísima gente", y vio "peleas" al ir a la calle. Luego, oyó a uno de los amigos de Fernando que pedía ayuda, y cuando decidió involucrarse, vio cómo los rugbiers escapaban.

"Escuché muchos gritos de ´dale, dale´, que eran acompañados de golpes. En un primer momento no me di cuenta que había un chico tirado", relató la joven frente al Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores en declaraciones reunidas por Télam.

Antonelli afirmó que "no paraban de pegarle ni un segundo" y ante las preguntas del tribunal identificó a uno de los agresores como "una bestia físicamente". Aquella madrugada, la joven se acerca y dado que había realizado un curso de RCP en la Cruz Roja, comienza a realizar las maniobras en el cuerpo de Fernando. “Si alguien no tiene consciencia y no respira, hay que hacerle RCP”, respondió en la sala, al tiempo que quisieron saber si en ese momento el estudiante de abogacía aún tenía pulso. "El pulso se lo tomó otro chico pero algo de lo que pasa frecuentemente cuando alguien está nervioso es que se puede confundir con su propio pulso, por eso se realiza RCP cuando alguien está en el piso y no reacciona", manifestó.

Luego, uno de los policías se acercó para continuar las maniobras de reanimación dado que ella es muy "menudita". De modo que le indicaba la cantidad de fuerza, y los movimientos: "Uno, dos, tres, cuatro…". "Yo le sostenía la cabeza a Fernando, le hablaba, le pedía que se quedara conmigo", recordó.

Al salir de la sala, y abordada por los periodistas, la joven sostuvo que uno de los rugbiers le realizó una mueca despectiva. "Fue uno de los Pertossi. Me hizo un gestito con la boca. Ahí lo miré y le dije que era un hijo de puta", señaló.

"Esto nos marcó a todos. La condena tiene que ser perpetua, es indiscutible. Todos hicieron algo, todos encubrieron y acusaron a un inocente. Cada uno de los que nos sentamos ahí a declarar somos la voz de Fernando", cerró la joven, quien pudo abrazar a Silvino Báez y Graciela Sosa.

Están acusados Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Blas Cinalli, Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y Luciano Pertossi bajo el cargo de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, quien son representados por el abogado, Hugo Tomei.