CRIMEN DE FERNANDO: LOS RUGBIERS SE SACARON LOS BARBIJOS

Los acusados, desde el primer día del juicio, habían asistido a las audiencias con tapabocas y sin mostrar el rostro completo a pesar que les indicaron que no era necesario. Recién en la cuarta jornada de declaraciones en Dolores.

En el cuarto día de audiencia en el Tribunal de Dolores por el crimen de Fernando Báez Sosa, los rugbiers se presentaron en la sala sin barbijo. Si bien se desconocen los motivos, quedará a consideración de la defensa y los fiscales evaluar si se trata de algún tipo de estrategia.

Los rugbiers ingresaron rodeados de la custodia de rigor del SPB a la sala del Tribunal N°1. Al contrario de las audiencias anteriores, donde cubrían rigurosamente su cara, los ocho acusados se mostraron sin barbijo.

El uso de cubrebocas fue un requerimiento de los jueces al inicio del proceso. Se distribuyeron gratuitamente en la primera jornada a los presentes, de cara al reciente aumento en los casos de COVID. Ayrton Viollaz y Máximo Thomsen se los bajaron en repetidas ocasiones en las audiencias anteriores.

Algunos padres de los acusados que se hicieron presentes en audiencias anteriores no se ven en la sala. Marcos Pertossi no se encuentra en los asientos a pesar de su ingreso brusco. Marcial Thomsen no se encuentra tampoco. Está presente Sergio Viollaz, padre de Ayrton. Por el lado de Báez Sosa están los padres de Fernando y Tomás D’Alessandro, uno de los amigos de la víctima que declaró como testigo.