HABLÓ LA MAMÁ DE FERNANDO BÁEZ ANTES DEL JUCIO

Graciela dijo que quiere saber por qué los jóvenes cometieron el crimen, a la vez que consideró que son “tan cobardes” que no cree que vayan a disculparse.

La madre de Fernando Báez Sosa, Graciela Sosa, dijo previo al inicio del juicio por el asesinato de su hijo que los ocho rugbiers acusados por el crimen “no tienen perdón”. La mujer dijo que le gustaría saber por qué los acusados por el asesinato mataron a su hijo Fernando y consideró que son “tan cobardes” que no cree que le vayan a pedir perdón por el crimen del joven a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, el 18 de enero de 2020.

La mujer dijo mientras se dirigía a los tribunales de Dolores, acompañada por su esposo Silvino Báez: “Nuestra vida es un calvario, levantarse y no estar con él no es vida”. Dijo que siente que su corazón “está destrozado, como una herida sangrante que no tiene cura”, y que tiene “un dolor muy grande”.

Sosa apuntó contra los rugbiers juzgados por el asesinato de su hijo: “Me gustaría saber por qué lo hicieron”, y dijo que no espera que los acusados por el crimen le pidan perdón: “No creo que lo hagan, son muy cobardes, como cuando atacaron a mi hijo. No necesito que me lo pidan”.